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Kan Kardeşler filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Kan Kardeşler ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 22:40 | Son Güncelleme

Kan Kardeşler isimli komedi türündeki Türk filmi bu akşam Fox TV'de yayınlanıyor. Ümit Erdim, Volkan Demirok, Şener Savaş, Bengi İdil Uras, Orçun İynemli'nin başrollerde oynadığı Kan Kardeşler filmi 2017 yılında çekildi. Peki Kan Kardeşler filmi konusu nedir?

Kan Kardeşler filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Kan Kardeşler ne zaman çekildi?

Düşük bütçesine rağmen büyük beğeni ile izlenen 2017 yapımı komedi filmi Kan Kardeşler’in konusu merak ediliyor.
Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı Kan Kardeşler filminin konusu ne? Oyuncuları kim? İşte detaylar…

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KAN KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tarık ve Vedat aynı evi paylaşıp aynı tostçu dükkanını çalıştıran iki eski arkadaştır. Vedat bencil, kendi menfaatinden gayrısını umursamayan, kısa yoldan köşe dönme hayalleri kuran biridir. Tarık ise daima kurallara uyan, iyi kalpli, cömert, yardımsever bir gençtir. İki arkadaş bir gece denizde boğulmakta olan bir adamı kurtarırlar. Adam oteller zinciri olan tanınmış iş adamı Ekrem’dir. Ekrem kendisini ölümden kurtaran bu iki genci bir hafta sonraki düğününe çağırır, nikah şahidi olmalarını ister. Vedat ve Tarık’ı da düğüne kadar otelinde ağırlamayı teklif eder. İki arkadaş otele yerleşirler. Ancak Vedat’ın gizli bir ajandası vardır. Vedat’ın başı mahallenin lokal mafyası Denyo Faruk’la beladadır. Faruk Vedat’ın Ekrem’in otelinde kalacağını öğrenince ona Ekrem’in sahip olduğu dillere destan Toros Elması’nı çalma görevi verir. Vedat elması getirirse Faruk Vedat’ın borcunu silecektir. Düğün hazırlıkları sürerken Vedat’da Tarık’a hissettirmeden elması çalmanın yollarını aramaktadır. Denyo Faruk da mazbut görünen ama patlamaya hazır bir bomba olan kız kardeşi İffet’le otele müşteri olarak gelmiş ve Vedat’ı yakın markaja almıştır.

Vedat kendi derdindeyken Tarık ise tesadüf sonucu büyük bir sırrı keşfeder. Ekrem’in evlenmek üzere olduğu Tuğçe ve kardeşim dediği Berke aslında sevgilidir. İki sevgilinin amacı nikahtan sonra Ekrem’i ortadan kaldırmak ve servete çökmektir. Tarık sahtekarların maskesini düşürmeye çalışırken Vedat da elmasın peşindedir.

Tarık Tuğçe ve Berke’nin dolandırıcı olduklarını ispat etmek için onların konuşmalarını kamerayla kayıt etmeyi başarır ancak Vedat elması çalarken yakalanınca işler karışır.

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