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Kanada Başbakanı gündem oldu! Trans bireylerin yarıştığı programa katıldı

09.11.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun trans bireylerin yarıştığı bir programının yeni sezon tanıtım filminde görülmesi büyük çapta şaşkınlık yarattı. Bir Drag Queen yarışmasına katılmasıyla dikkat çeken Trudeau'nun bu davranışı, büyük tartışma yarattı.

Kanada Başbakanı gündem oldu! Trans bireylerin yarıştığı programa katıldı

LGBT hareketine verdiği destekle bilinen Trudeau, televizyonda çoğunlukla trans bireylerin katıldığı bir Drag Queen yarışmasına özel konuk olarak katılınca bir anda dikkatleri üzerine çekti. Trudeau'yu şovun yeni sezon tanıtım filminde gören Kanadalılar şaşkına döndü.

KINADILAR

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Başbakanın böyle bir programa konuk olması özellikle muhafazakar kesimlerden eleştiri aldı. Sosyal medyada birçok kişi, bu tür programların çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğunu savundu ve Trudeau'yu programa böyle bir programa konuk olduğu için kınadı.

DESTEK ÇIKANLAR DA OLDU

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Kimileri de ülkede ekonomik kriz yaşanırken, Trudeau'nun daha mühim konularla ilgilenmesi gerektiğini savundu ve böyle bir zamanda drag queen yarışmasına katılmasının gereksiz olduğunu dile getirdiler.

Bazı kullanıcılar ise Trudeau'yu desteklediler ve başbakanın muhafazakar kesime karşı dik durduğunu söyleyerek onu takdir ettiler.

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Kanada Justin Trudeau

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