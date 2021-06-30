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Kanada’da aşırı sıcaklar nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti

30.06.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kanada’da aşırı sıcaklar nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’nin, British Columbia eyaletindeki birimlerinden yapılan açıklamaya göre; eyaletin Surrey, Burnaby ve Vancouver kentleri ile çevresinde, son 24 saatte 63 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

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'ISI KUBBESİ' OLARAK TANIMLANIYOR

Polis, ölenlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğunu açıkladı.

British Columbia, Alberta, Yukon ve Northwest Territories bölgesinde etkili olan sıcak hava, uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanıyor.

Bölgede son 24 saatte tüm zamanların en yükseği olan 103 rekor sıcaklık kayıtlara geçti.

ÖLÇÜLEN EN YÜKSEK SICAKLIK

Halen British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklarda, son olarak Lytton köyünde önceki gün 47,9 santigrat derece ile o zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık kaydedildi.

UYARILARDA BULUNULDU

Kanada Meteoroloji Hizmetleri, bugünden itibaren yeni rekor sıcaklıkların yaşanacağı uyarısında bulundu.

RCMP’den yapılan açıklamada; yaşlılar, çocuklar, açık havada çalışanlar, evsizler ve önceden sağlık sorunları olanların, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm açısından daha büyük risk altında oldukları belirtilerek açık havada uzun süre kalınmamasını tavsiye etti.

Öte yandan eyalet genelinde belediyelerce açılan serinleme merkezleri de sıcak havadan etkilenenler için aralıksız hizmet veriyor.

Serinleme merkezlerine gelenlere sıvı takviyesi yapılırken sağlık sorunları olanlar için ekip çağrılıyor.

Eyaletteki restoranlar, perakende satış mağazaları ve bazı okullar sıcaklar nedeniyle kapatılırken Kovid-19 aşısı yapılan klinikler, randevuları ertelemeye başladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kanada
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