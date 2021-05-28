HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

28.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çameli Yaylacık Dağı'ndan atlayış yapan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsünün Burdur’da bir çiftçinin tarlasına inmesiyle başlayan diyalog, izleyenleri gülme krizine soktu. Şivesiyle paraşütçü ile konuşmaya çalışan çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü Denizli Çameli Yaylacık Dağı'ndan dün sabah atlayış yaptı. Paraşütçü, yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Burdur’un Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Ekili alanda paraşütçüyü gören Öz ise ilk başta neye uğradığını şaşırdı ardından paraşütçünün yanına giderek cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı. Burdur şivesiyle konuşan Öz ile az Türkçesi bulunan paraşütçünün diyalogları ise güldürdü.

"OĞLUM, NİYE EKİNİN İÇİNE İNİYORSUN"

Öz’ün “Ne yapıyorsun. Nerelisin sen. Yabancı bu herhalde. Oğlum, niye ekinin içine iniyorsun” sözlerine, Kanadalı yamaç paraşütçüsü az Türkçesiyle “Sorry” (Üzgünüm). Acil iniş yaptım” yanıtını verdi. Bunun üzerine ise Öz, “Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya. Çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada. Akrabalarını çağır insinler buraya. Bu tarla, ekin benim. Kusura bakma diyorsun, ne kusura bakma, çiğnedin” dedi.

"2 BİN LİRA BORCUN VAR, YOKSA ALMAN ÇİKOLATASI VER"

Ardından bölgeye paraşütçünün arkadaşlarının geldiğini gören Öz, “Vallahi akrabaları geldi yemin olsun. Bana bir şey etmezler dimi? 2 bin lira borcun var, yoksa Alman çikolatası ver” sözleri izleyenleri güldürdü.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Memnuniyetle karşılıyoruzMemnuniyetle karşılıyoruz
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Burdur Denizli Kanada

En Çok Okunan Haberler

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

Çevredekiler sadece izledi! Sokak ortasında dehşet

Çevredekiler sadece izledi! Sokak ortasında dehşet

Sakarya'da yakalanmıştı! Katliam görüntülerine "montaj" dedi

Sakarya'da yakalanmıştı! Katliam görüntülerine "montaj" dedi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.