Kanal D'den Bir Umut Yeter için flaş karar!

Yapımcılığını MF Yapım'ın, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın, senaristliğini Melis Civelek'in üstlendiği, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı, Serhat Tutumluer ve Cem Uçan'ın yer aldığı Bir Umut Yeter perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Reytinglerde bekleneni veremeyen dizinin yayın günü 2. bölümde değişti. Bir Umut Yeter artık cumartesi akşamları ekranda olacak.

Bir Umut Yeter yeni gününde yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de Kanal D'de! İşte Bir Umut Yeter'in 2. bölüm fragmanı

BİR UMUT YETER KONUSU NEDİR?

Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar…

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır!

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.