Kanal D'den Bir Umut Yeter için flaş karar!

Yapımcılığını MF Yapım'ın, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın, senaristliğini Melis Civelek'in üstlendiği, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı, Serhat Tutumluer ve Cem Uçan'ın yer aldığı Bir Umut Yeter perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Reytinglerde bekleneni veremeyen dizinin yayın günü 2. bölümde değişti. Bir Umut Yeter artık cumartesi akşamları ekranda olacak.
Bir Umut Yeter yeni gününde yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de Kanal D'de! İşte Bir Umut Yeter'in 2. bölüm fragmanı
BİR UMUT YETER KONUSU NEDİR?
Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar…
Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır!
Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.
Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...
Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.
Kanal D’nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Bir Umut Yeter, izleyici karşısına çıkmak için geri sayımda. Perşembe akşamı ekran hayatına başlayacak olan dizi, etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla oldukça iddialı.
BİR UMUT YETER'İN YILMAZ KARABEY'İ TOLGAHAN SAYIŞMAN
Yılmaz’ın vicdan muhasebesi…Tolgahan Sayışman’ın hayat vereceği "Yılmaz Karabey", askerlikten malulen emekli olup Köyceğiz’de bir deniz fenerini kendine sığınak olarak seçmiştir. Hazal Subaşı’nın canlandıracağı Elif karakteriyle evlenecek olan Yılmaz Karabey, yeni doğmuş bir bebeğin davetsiz misafir olarak karşılarına çıkmasıyla vicdan muhasebesine başlayacak.
Sayışman, Bir Umut Yeter ile ilgili, "Hikâyesi, senaryosu ve büyüleyici atmosferiyle insanların kalbine sıcak bir dokunuşta bulanacak bir proje. Draması çok kuvvetli ve duygular üstünden anlatıma sahip bir dizi." dedi.
BİR UMUT YETER DİZİSİ KÜNYE
Yapım: MF Yapım
Yapımcı: Faruk Bayhan
Öykü ve Senaryo: Melis Civelek
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Oyuncular: Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar Hecehan), Hazal Subaşı (Elif Özkan Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner Çelikbaş), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irmak Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay (Şevket Özkan), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Aysel), Diren Polatoğulları (Salih), Cansu Gültekin (Serap), Emre Aslan (Umut) ve konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak Hecehan)
Okuyucu Yorumları 0 yorum