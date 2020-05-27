Kanal D'den romantik komedi! Kadroda kimler var?

Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”, yakında izleyici ile buluşacak.
Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı Çatı Katı’nın hikayesi, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor.
Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu, treadmanını Barkın Şenüren’in yazdığı, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait dizi, yaz ekranında izleyici ile buluşacak.
Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedi dizisi 'Çatı Katı Aşk'ın hazırlıkları devam ediyor. Dizi yakın zamanda ekran yolculuğuna başlayacak.
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