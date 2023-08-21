Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! Apar topar final kararı verildi

Veda Mektubu dizisi her hafta pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan ancak sonrasında reytinglerde düşüş yaşayan dizi bu akşam final yapacak.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı dizi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu Veda Mektubu'nda Nurgül Yeşilçay Alanur karakterine, Rabia Soytürk Aslı'ya, Emre Kıvılcım ise Mehmet'e hayat veriyordu.

Kanal D yayın akışına göre Veda Mektubu dizisinin final bölümü saat 20:00’da başlayacak.

