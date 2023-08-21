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Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! Apar topar final kararı verildi

21.08.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam final yapacağı ortaya çıktı.

Veda Mektubu dizisi her hafta pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan ancak sonrasında reytinglerde düşüş yaşayan dizi bu akşam final yapacak.

veda-mektubu-final-yapıyor

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı dizi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.

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Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu Veda Mektubu'nda Nurgül Yeşilçay Alanur karakterine, Rabia Soytürk Aslı'ya, Emre Kıvılcım ise Mehmet'e hayat veriyordu.

veda-mektubu

Kanal D yayın akışına göre Veda Mektubu dizisinin final bölümü saat 20:00’da başlayacak.

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