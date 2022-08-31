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  4. Kanlar içinde yere yığıldılar! Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu

Kanlar içinde yere yığıldılar! Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu

31.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Suriyeli Ahmad H., eşi Bassela A. ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Murat T.'yi bıçakla yaraladı. Suriyeli kadın ile Murat T., kanlar içinde yere yığılırken, hastaneye kaldırıldılar. Ahmad H. ise kaçmak isterken yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kanlar içinde yere yığıldılar! Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu

Olay, önceki gün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde tütün ve nargile malzemeleri satılan dükkanda meydana geldi. Suriyeli Ahmad H., dükkan sahibi Murat T. ile kendi eşi Bassela A.'yı bıçakladı. Suriyeli kadın ile Murat T., kanlar içinde yere yığılırken, Ahmad H. ise kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Murat T. ile Bassela A., tedaviye alındı.

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YASAK İLİŞKİ İDDİASI

Gözaltına alınan Ahmad H. ise ifadesinde, Murat T. ile eşinin ilişkisi olduğunu öne sürüp, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ahmad H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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(DHA)

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Kocaeli
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