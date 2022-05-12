Kanlı Ay Tutulması 2022! Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Yılınilk ay tutulması olan Kanlı Ay Tutulması, gök olaylarıyla yakından ilgilenen ve astrolojik olaylarla ilgili inceleme yapan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanlı Ay Tutulması'nın ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak eden kişiler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının ilk ay tutulması olan Kanlı Ay tutulması 16 Mayıs Türkiye saati ile 07.13'de gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulmasının etkisi 6 ay sürecek. Sabit burçları etkileyecek olan tutulma, bakış açılarımızı değiştirmemize yardımcı olurken tutulma etkisinin sert olacağı düşünülüyor.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi sorusu, astroloji merakı olan kişiler tarafından merak ediliyor. Kanlı Ay Tutulması'nın canlı olarak izleneceği bölgeler arasında Türkiye yer almıyor. Bu olağanüstü olaya tanıklık etmek isteyenler Türkiye'den izleyemeyecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

AY TUTULMASI TÜRLERİ

KANLI AY

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

SÜPER AY

Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor. Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

ÇİÇEK AY

"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor. Yarınki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.

