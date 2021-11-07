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Kanser tedavisi sone eren Canan Ergüder'den yeni poz

07.11.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz günlerde tedavisinin tamamlandığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu Ergüder sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına bir de not düştü.

Kanser tedavisi sone eren Canan Ergüder'den yeni poz

Menajerimi Ara dizisi esnasında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamladı.

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Hastalık sürecinde eşi Kenan Ece başta olmak üzere tüm sevenlerinden destek gören Ergüder, gelişmeleri de sık sık paylaşmıştı.

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Saçlarına veda etmek durumunda kalan 44 yaşındaki oyuncu, kısa saçlı haliyle de beğeni topladı. Instagram hesabından pazar günü fotoğrafını paylaşan Ergüder, "İçimde yaşayan bir çocuk var adlı çalışma" notunu da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Canan Ergüder
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