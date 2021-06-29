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  4. Kanserden ölen Rüya'nın ağabeyi ve rektör törende birbirlerine sarılarak ağladı

Kanserden ölen Rüya'nın ağabeyi ve rektör törende birbirlerine sarılarak ağladı

29.06.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi’nde, eğitimini tamamlayan 23’ü yabancı uyruklu, 235 öğrenci törenle mezuniyet belgelerini aldı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan törende, kanserden yaşamını yitiren tıp öğrencisi Rüya Maviş'in mezuniyet belgesini alan ağabeyi Güven Maviş ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu birbirlerine sarılıp duygu dolu anlar yaşadı. Maviş ve Prof. Dr. Tabakoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Kanserden ölen Rüya'nın ağabeyi ve rektör törende birbirlerine sarılarak ağladı

TÜ Tıp Fakültesi 2020/2021 eğitim-öğretim yılında 235 öğrencisini mezun etti. Mezunlar arasında Mısır, Afganistan, Bulgaristan, Kosova, Moritanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Suriye uyruklu 23 öğrenci de yer aldı. Tören, koronavirüs önlemleri arasında Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’ndeki çim sahada yapıldı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan törende yıl içinde kanserden hayatını kaybeden öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Tuna ile tıp öğrencisi Rüya Maviş de unutulmadı. Öğrenci arkadaşları, tören alanına şövalenin üzerine resmini koydukları Maviş’i andı.

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TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tıp mesleğinin kutsal olduğunu ifade ederek, "Enstrümanı yaratılmışların en güzelidir. Onun ağrısını gideren insan da çok özel bir insandır. Kutsaldır, çünkü bir hayatı kurtardığınızda tüm hayatları kurtarmış gibi olursunuz. Evet, zor bir meslek, kolay değil ve hala da devam edecek bir meslek ama emin olun bir hayat kurtardığınızda, bir ağrıyı dindirdiğinizde, ‘İyi ki yapmışım, iyi ki bu zorluğun altına girmişim’ diye kendinizle gurur duyacağınız güzel bir meslek" dedi.

REKTÖR VE RÜYA'NIN AĞABEYİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törende Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, hayatını kaybeden Rüya Maviş’in mezuniyet belgesini ağabeyi Güven Maviş’e verdi. Belgeyi almak için gelen Güven Maviş ile Prof. Dr. Tabakoğlu birbirlerine sarılırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Törene katılanlar da alkışlarla destek verdi.
Program, öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, flama değişim töreni, hekim andının ardından sona erdi. (DHA)

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