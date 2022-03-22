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Kanserle mücadele eden Fulden Uras koronavirüse yakalandı

22.03.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süre kanserle mücadele eden ve hastalığı yeniden nükseden şarkıcı Fulden Uras'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Uras, kendisi ve ailesiyle temasta bulunan kişileri test yaptırmaları konusunda uyardı.

Kanserle mücadele eden Fulden Uras koronavirüse yakalandı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, koronavirüse yakalandı. Haberi Instagram'dan duyuran Uras, aile fertlerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyardı.

Ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

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Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah'tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız.

HASTALIĞI NÜKSETMİŞTİ

Öte yandan daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan 53 yaşındaki Uras, geçtiğimiz ay hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı. Üzücü haberi sosyal medyadan duyuran Fulden Uras, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat... Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme; seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fulden Uras
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