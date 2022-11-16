MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanserle mücadele ediyordu! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan haber geldi

Kanserle mücadele ediyordu! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan haber geldi

16.11.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Volkan Komiser karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Aksoy, sevenlerine güzel haberi duyurdu.

Kanserle mücadele ediyordu! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan haber geldi

Sağlık sorunları nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Boğaç Aksoy, setlere yeniden döneceğinin müjdesini verdi.

Lenfoma kanserine yakalandığını duyurarak izleyicileri üzen Boğaç aksoy, ''Yeni projelerimiz var. Nazar değmesin şimdi anlatmayayım. Sinema filmi ve dijital platform için de teklifler var'' diyerek kısa zaman içinde oyunculuğa geri döneceğini açıkladı.

Kanserle mücadele ediyordu! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan güzel haber

Zor günleri atlatan Boğaç Aksoy, ''Sevenlerimin sayesinde moralim hep yüksekti'' dedi.

Kanserle mücadele ediyordu! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan güzel haber

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Volkan Komiser karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu, Haliç Üniversitesi'nde beden eğitimi ve antrenörlük bölümünü bitirdi. Daha önce aşçılık yapan Boğaç Aksoy, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'den oyunculuk dersleri alarak setlere adım attı.

Kanserle mücadele ediyordu! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan güzel haber

Kanser sürecinde Akdeniz'e yerleşen ünlü oyuncu, doktorundan gelen 'İyileştin' haberinden sonra İstanbul'a geri dönmüştü.

Kanserle mücadele ediyordu! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan güzel haber

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'Kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'
Sevgilisinin kıskançlık krizi ayrılık getirmişti... Ateşli sahneler gündemdeSevgilisinin kıskançlık krizi ayrılık getirmişti... Ateşli sahneler gündemde
'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!
Anahtar Kelimeler:
Boğaç Aksoy arka sokaklar boğaç aksoy kim yen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Gizemli füze ortalığı karıştırdı! "İlk bulgular"da ters köşe...

Gizemli füze ortalığı karıştırdı! "İlk bulgular"da ters köşe...

EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı!

EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı!

Böylesi görülmedi! '2 dakika rehin alayım, söz veriyorum bırakacağım'

Böylesi görülmedi! '2 dakika rehin alayım, söz veriyorum bırakacağım'

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.