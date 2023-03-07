Kantin çalışanı, 14 yaşındaki öğrenciyi taciz etti! Müstehcen videolarını ve çırılçıplak fotoğraflarını gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletindeki bir okuldaki kantinde görev yapan Andie Paige Rosafort isimli bir kadın çalıştığı okuldan 14 yaşındaki bir öğrenciye cinsel tacizde bulunmakla suçlandı. Öğrencinin telefonunda Rosafort’a ait çıplak fotoğraf ve videoları 14 yaşındaki öğrencinin ailesinin bulması üzerine yapılan şikayetle birlikte kantinci hakkında soruşturma başlatıldı.

İŞİNDEN İSTİFA ETTİ

Kantinde görev yapan Rosaford, ikinci dereceden cinsel saldırı ve reşit olmayan birini cinsel aktiviteye, yaralanmaya veya yaralanma riskine girmeye ikna etmek için bilgisayar kullanmak veya reşit olmayanın ahlakını bozmakla suçlandı. 31 yaşındaki kadın 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 891 bin TL) kefaretle vekendi çocukları dışında reşit olmayanlarla teması olmaması ile artık sosyal medyayı kullanmasına izin verilmemesi şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaların ardından, okuldaki yarı zamanlı işinden istifa etti ve Aralık ayında öğrencilerle sosyal medya platformları aracılığıyla mesaj yazmaması veya iletişim kurmaması konusunda uyardı. Rosafort suçsuz olduğunu iddia etti ve bir sonraki mahkemeye çıkışı 23 Mart'ta yapılacak.