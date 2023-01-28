Okul tuvaletinde müstehcen fotoğraf çeken anaokulu öğretmeni kovuldu! Tek bir kare tüm kariyerine mâl oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletindeki Longmeadow bölgesindeki bir okulda anasınıfı öğretmeni olarak çalışan Brenna Percy aynı zamanda yetişkinlere özel hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satıyordu. Sosyal medya paylaşımlarını sır gibi saklayan öğretmenin gizli hayatını okulun tuvaletinde çektiği tek bir kare fotoğrafı ele verdi. OnlyFans hesabından görev yaptığı okulun tuvaletinde çekildiği seksi pozunu paylaşan kadın görevinden uzaklaştırıldı.

“İŞ YERİNDE YARAMAZLIK” DEMİŞTİ

Anasınıfı öğretmeninin OnlyFans hesabı okul velileri tarafından keşfedildikten sonra görüntüler kısa sürede okul müdürüne iletildi. Görevinden bir süreliğine uzaklaştırılan kadın sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ederken hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturmanın gidişatına göre Percy’in öğretmenlikten tümüyle men edilmesi gündemde.