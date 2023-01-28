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  4. Okul tuvaletinde müstehcen fotoğraf çeken anaokulu öğretmeni kovuldu! Tek bir kare tüm kariyerine mâl oldu

Okul tuvaletinde müstehcen fotoğraf çeken anaokulu öğretmeni kovuldu! Tek bir kare tüm kariyerine mâl oldu

28.01.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletindeki Longmeadow bölgesindeki bir okulda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Brenna Percy, okul tuvaletinde bluzunu kaldırarak poz verdi. Ayna karşısında ten rengi iç çamaşırıyla verdiği pozun ifşa edilmesinden sonra Percy’in görevine son verildiği açıklandı.

Okul tuvaletinde müstehcen fotoğraf çeken anaokulu öğretmeni kovuldu! Tek bir kare tüm kariyerine mâl oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletindeki Longmeadow bölgesindeki bir okulda anasınıfı öğretmeni olarak çalışan Brenna Percy aynı zamanda yetişkinlere özel hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satıyordu. Sosyal medya paylaşımlarını sır gibi saklayan öğretmenin gizli hayatını okulun tuvaletinde çektiği tek bir kare fotoğrafı ele verdi. OnlyFans hesabından görev yaptığı okulun tuvaletinde çekildiği seksi pozunu paylaşan kadın görevinden uzaklaştırıldı.

“İŞ YERİNDE YARAMAZLIK” DEMİŞTİ

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Anasınıfı öğretmeninin OnlyFans hesabı okul velileri tarafından keşfedildikten sonra görüntüler kısa sürede okul müdürüne iletildi. Görevinden bir süreliğine uzaklaştırılan kadın sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ederken hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturmanın gidişatına göre Percy’in öğretmenlikten tümüyle men edilmesi gündemde.

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