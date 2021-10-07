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Kanunsuz Topraklar 3. bölüm fragmanı yayınlandı

07.10.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ikilisinin paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisi yükselen temposuyla izleyicilerin ilgisini çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerini Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ikilisinin paylaştığı Kanunsuz Topraklar 3. bölümden fragman yayınlandı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR HAKKINDA

Dizi, 1939 yılında Zonguldak’ın bir kasabasında ailesiyle birlikte mütevazı ve yoksul bir hayat yaşayan Davut’un madende gerçekleşen büyük bir göçük ile değişen hayatını konu alıyor.

Maden patronu Malik Bey’in kurduğu düzene karşı sesini yükseltmeye karar veren Davut; kalbinin sesini dinleyen, ucunda ölüm olsa da doğru bildiği yoldan şaşmayan, içi dışı bir, güvenilir karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek.

Davut’un adalet arayışında yolu aşkla kesişecek ve Malik Bey’in kız Gülfem, Davut’un tüm ezberlerini bozacak.

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Esra Bilgiç Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi
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