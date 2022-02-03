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Kanunsuz Topraklar dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

03.02.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yayınlanan ve başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisi için final kararı alındı. Dönem dizisi olan Kanunsuz Topraklar'ın final tarihi de belli oldu.

Kanunsuz Topraklar dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor. Annemizi Saklarken, Elkızı, Kıbrıs Zafere Doğru, Kalp Yarası dizilerinin ardından bir final haberi de Fox'un Gold Film imzalı dizisi Kanunsuz Topraklar'dan geldi.

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ERKEN FİNAL YAPIYOR

Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı dizinin 26. bölüme kadar süreceği kulislerde konuşuluyordu. Dev bütçeli dizinin reytinglerinin beklentinin altında çıkması nedeniyle erken final kararı alındı.

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Sevilen dizi haftaya ekrana gelecek 16. bölümde ekran ömrünü noktalayacak.

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DİZİNİN KONUSU

Dizide 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), Malik bey’in kızı Gülfem’in (Esra Bilgiç) tutkulu aşkı erafında yaşanan etkileyici olaylar anlatılıyordu.

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Kanunsuz Topraklar dizisi
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