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Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç projeden projeye koşuyor! Yeni adresi de belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.07.2024 08:56
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Son olarak 'Zamanın Kapıları'nda Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan Esra Bilgiç adeta projeden projeye koşuyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bilgiç'in yeni adresi belli oldu.

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç projeden projeye koşuyor! Yeni adresi de belli oldu

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok projede rol alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Bilgiç şu sıralar adeta projeden projeye koşuyor. Son olarak Zamanın Kapıları'nda Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu.

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YENİ PROJESİNİ DUYURDU

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Bir AVM'de görüntülenen Esra Bilgiç, 'Zamanın Kapıları çekimlerini bitirdim şimdi ise dinleniyorum, bir proje olacak yakında sürpriz diyelim" açıklamasında bulundu. Güzel oyuncunun bu açıklaması şimdiden hayranlarını heyecanlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
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