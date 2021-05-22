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Kanunsuz Topraklar ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu...

22.05.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda arka arkaya gelen dizi haberleri devam ederken, yakın süreçte ekranlara gelecek Kanunsuz Topraklar dizisiyle ilgili detaylar da merak edilmeye başladı. Zengin bir iş adamının kızı ile bir işçinin imkansız aşkını anlatan Kanunsuz Topraklar ne zaman başlıyor, hangi kanalda gibi sorular merak ediliyor. Peki Kanunsuz Topraklar ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu...

Kanunsuz Topraklar ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu...

İzleyiciler yakın süreçte başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisiyle ilgili detayları merak ediyor. Güçlü bir oyuncu kadrosu olacak olan Kanunsuz Topraklar ne zaman başlıyor sorusu seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki Kanunsuz Topraklar ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Kanunsuz Topraklar, Gold Film tarafından FOX TV için hazırlanıyor. FOX TV’de ekrana gelecek Kanunsuz Topraklar’ın yapımcılığını Faruk Turgut, senaryosunu Zülküf Yücel ve yönetmenliğini ise Faruk Teber üstleniyor. Kanunsuz Topraklar'ın başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç gibi isimler olacak. Dizi Zonguldak’ta kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey'in kızı Gülfem ile Malik Bey'in madeninde işçi olarak çalışmakta olan Davut’un arasındaki imkansız aşkı konu alıyor. Merakla beklenen dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilecek fakat hikaye aslında Zonguldak’ta geçecek. Yani Kanunsuz Topraklar'da 1940'lı dönemde Zonguldak'ta maden işçileri ve maden patronunun mücadelesi Gülfem ve Davut'un etkileyici ve duygusal aşk hikayesi ile harmanlanacak. Hazırlıkları halen sürmekte olan ve yakın süreçte ekrana gelecek olan dizinin yayın tarihi ise henüz kesinleşmedi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU

Gülfem (Esra Bilgiç)
Davut (Uğur Güneş)
Ali Gedik (Necip Memili)
Ali Erkazan (Tahir)
Malik (Murat Daltaban)
Avukat Yavuz (Kaan Taşaner)
Behice ve Fikriye
Tahir (Ali Erkazan)
Fatma (Mine Teber)
Cemal (Doğaç Yıldız)
Eyüp (Onur Kaya)
Asude (Ezgi Çelik)

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Anahtar Kelimeler:
FOX Esra Bilgiç Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi
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