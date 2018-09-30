Kanye West adını değiştirdi! İşte yeni adı

televizyon yıldızı Kim Kardashian ile evli olan Kanye West adını değiştirdi.

41 yaşındaki West, Cumartesi gecesi yazdığı Twitter mesajında "Resmi olarak Kanye West olarak bilinen ben artık Ye'yim" dedi.

Kanye West bir süredir 'Ye" labakıyla anılıyordu.

Yeni albümünü çıkardığı Haziran'dan beri bu isimle anılmaya başlanan West, değişikliği yeni albümü Yandhi'yi tanıtacağı televizyon programından önce duyurdu.

Ancak şarkıcı "duygusal nedenlerle" son anda programa çıkmadı. Kanye West daha önce Ye isminin kendisi için dini açıdan önemi olduğunu söylemişti.