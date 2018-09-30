MAGAZİN

Kanye West adını değiştirdi! İşte yeni adı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Şu sıralar eşi Kim Kardashian ve yakın arkadaşı Drake arasında bir ilişki olduğu iddia edilen Kanye West'ten flaş karar!

Kanye West adını değiştirdi! İşte yeni adı

televizyon yıldızı Kim Kardashian ile evli olan Kanye West adını değiştirdi.

41 yaşındaki West, Cumartesi gecesi yazdığı Twitter mesajında "Resmi olarak Kanye West olarak bilinen ben artık Ye'yim" dedi.

Kanye West bir süredir 'Ye" labakıyla anılıyordu.

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Yeni albümünü çıkardığı Haziran'dan beri bu isimle anılmaya başlanan West, değişikliği yeni albümü Yandhi'yi tanıtacağı televizyon programından önce duyurdu.

Ancak şarkıcı "duygusal nedenlerle" son anda programa çıkmadı. Kanye West daha önce Ye isminin kendisi için dini açıdan önemi olduğunu söylemişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanye West isim Kanye West Kim Kardashian instagram

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Boynuzlandin
Diğer Haberler
Beyonce Instagram'ı salladı

Beyonce Instagram'ı salladı

Kevin Spacey’ye taciz davası

Kevin Spacey’ye taciz davası

Xenia Deli anne oldu! İşten uzak kalamayınca...

Xenia Deli anne oldu! İşten uzak kalamayınca...

Şevval Şahin'den estetik itirafı!

Şevval Şahin'den estetik itirafı!

Bensu Soral ile Hakan Baş 750 bin liralık düğünle evlendiler

Bensu Soral ile Hakan Baş 750 bin liralık düğünle evlendiler

Burak Özçivit komşularla kavga edince...

Burak Özçivit komşularla kavga edince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.