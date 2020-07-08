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Kanye West: Covid-19 aşısı olursanız cennete gidemezsiniz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 15:54 | Son Güncelleme

Ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığına aday olacağını açıkladıktan sonra şimdi de yeni açıklamasıyla gündemde. West, corona virüsü aşısını yaptıran insanların cennete giremeyeceğine inandığını belirtince, bu sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kanye West: Covid-19 aşısı olursanız cennete gidemezsiniz!

Kim Kardashian’ın rapçi eşi Kanye West, yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. En son ABD Başkanlığına aday olacağını açıklayan West, şimdi de corona virüsüne karşı geliştirilen aşıları eleştirdi.

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Forbes dergisine röportaj veren ünlü isim, “Çocuklarımız aşılanarak paralize ediliyor. Covid-19’u aşıyla yok edeceğiz dediklerinde buna şüpheyle yaklaşıyorum. Bu aşı canavarın bir damgası olacak” dedi. 42 yaşındaki West, şubat ayında corona virüsüne yakalandığını ve virüsün yatakta titremesine yol açtığını açıklamıştı.

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Covid-19 aşısı ile insanlara çip takılacağına inanan West, “Cennete gitmemize engel olacak her şeyi yapıyorlar. İnsanların içinde şeytanın olduğunu söylediğim için üzgünüm ama üzücü olan şey birçoğumuzun cennete gidemeyeceği” şeklinde konuştu.

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Kendisine yöneltilen tedavi sorusuna ise West, “Bu tamamen Tanrı ile ilgili. Tanrı’yı kızdıracak şeyler yapmayı bırakmalıyız” şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şeytanın eşi olacak bir kişi bu virüs olayının bunun şeytan oyunu olduğunu anlamış,dünyada algı yaparak ülkeleri yöneticiler vasıtasıyla dize getirip köleleştirmek için virüs olayını oynuyorlar,bu virüs olayı evrende milyonlarca yıldır var olmuş bir olgudur insan ve hayvan biyolojik bir varlıktır ve bunlar bozulabilir çürüyebilir ölebilir,bu hastalıklı insan yada hayvan bir yerlerde buluşup birbirleriyle ahlaki yönden iyi olmayan yakınlaşmalar yaparsa yada birbirlerine zarar verip ısırırlarsa etlerinden faydalanırsa zaten hastalığa davetiye çıkartmış olur,bu olağan bir hastalık durumudur
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