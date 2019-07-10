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Kanye West Forbes dergisine kapak oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ile evli olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, kurduğu ayakkabı markasını 53 milyon dolarlık borçlu durumdan 1 milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştürmesiyle Forbes dergisine konu oldu.

Kanye West Forbes dergisine kapak oldu

Kim Kardashian’ın eşi, ABD’li ünlü rap şarkıcısı Kanye West, Forbes dergisine ikinci kez kapak oldu.

Forbes’a före, Yeezy adlı spor ayakkabı markasıyla 2019 yılında 1,5 milyar dolarlık bir imparatorluk kuran West, 12 aylık dönemde 150 milyon dolar gelir elde etti.

West, üç yıl önce 53 milyon dolar borçluyken ve Twitter hesabı üzerinden Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg'ten fikirlerine 1 milyar dolar yatırım yapmasını isterken şimdi markasını 1,5 milyar dolarlık bir değere taşıyarak çarpıcı bir tersine dönüş gerçekleştirdi.

Ünlü rap şarkıcısı, borçlu olduğu 2016’da sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Konserini iptal ettikten sonra psikotik bozukluğu takiben yaşadığı kriz dolayısıyla polisler tarafından yaşadığı yerden alınarak Los Angeles’taki UCLA Medical Center’a yatırılmıştı.

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Eşi Kanye West’in Forbes dergisine kapak olduğu haberini sosyal medyadan paylaşan Kim Kardashian, ”Kanye Forbes’un kapağında! Kocamla çok gurur duyuyorum. Her gün ne kadar sıkı çalıştığını; işine, her fikre ve yarattığı ürüne ne kadar kalbini ve ruhunu koyduğunu izliyorum” dedi.

West’in milyon dolarlık borçlu durumdan dört yılda bir milyar dolarlık imparatorluk kurmayı başardığını söyleyen Kardashian, “Bana her gün ilham veriyor. Sonunda hak ettiği onayı ve saygınlığı kazandığı için çok mutluyum” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian

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