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Kanye West Kim Kardashian'ın genç aşkıyla öpüşmesinden rahatsız

16.01.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian'ın peşini bırakmıyor. Kendi de yeni bir aşka yelken açan West yine de Kim Kardashian'ın genç aşkıyla öpüşmesinden rahatsız...

Kanye West Kim Kardashian'ın genç aşkıyla öpüşmesinden rahatsız

Kim Kardashian'dan boşanmak üzere olan Kanye West yeni sevgilisi Julia Fox ile dudak dudağa görüntülenmişti. Yeni aşka yelken açan West hâlâ Kim Kardashian'ın peşini bırakmış değil.

Kardashian'ın yeni evinin dibinde bir ev satın alan Kanye West boşanmak üzere olduğu eşinin genç aşkıyla görüntü vermesinden rahatsız oluyor.

Kanye West, Kim Kardashian’ın Pete Davidson ile ilişki yaşamasından dolayı üzgün olduğunu söyledi. West sevgilisiyle dudak dudağa pozlarıyla gündem olmasına rağmen "O adamla gözlerimin önünde öpüştükten sonra ben böyle davranınca beni nasıl suçlayabilir? Herkes ‘sorun yok’ diyor ama sonra ben daha içine bile giremediğim eve o yeni sevgilisinin girip çıktığını öğreniyorum" dedi.

Kim Kardashian'ı unuttu! Kanye West ve Julia Fox dudak dudağaKim Kardashian'ı unuttu! Kanye West ve Julia Fox dudak dudağa

Kim Kardashian çocuklarının doğum gününü eşinden saklamış ve adresi West'e söylememişti. West sosyal medyadan isyan etmişti.

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Kanye West Kim Kardashian
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