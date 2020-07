Kanye West kimdir? Kim Kardashian'ın eşi Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu! İşte Kanye West'in serveti ve hayat hikayesi

West, 2002 yılında albüm anlaşması yaptıktan hemen sonra son derece ciddi bir trafik kazası geçirdi ve bu kaza sonucu çenesi parçalandı. Fakat West, verdiği sözü tutarak henüz daha tam iyileşmemişken hit şarkısı “Through the Wire”ı kaydetti. Kısa sürede kendisini toparladı ve 2004 yılında ilk albümü olan The College Dropout’u yayınladı. Bunun arkasından ön plana çıkan “Slow Jamz” single’ının yapımında Twista ve Jamie Foxx yardım etti.



2005’te düzenlenen Grammy Ödül Töreni’nde 10 tane ödüle aday gösterildi. The College Dropout, En İyi Rap Albümü ödülünü alırken, “Jesus Walks”, En İyi Rap Şarkısı ödülünü West'e getirdi. Bunun dışında Alicia Keys'in seslendirdiği “You Don't Know My Name” parçasıyla En İyi R&B Şarkısı ödülünü sanatçıyla paylaştı. 2005’te ikinci albümü olan Late Registration’ı yayımladı. Albüm listelerde 1 numaraya çıkarak büyük başarılara imza attı. 2006’da Yılın Albümü Grammy Ödülü’nü alırken, 2006 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Hip-Hop Şarkıcısı ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl canlı albüm Late Orchestration: Live at Abbey Road Studios yayımlandı.

2007 senesinde Graduation adlı 3. stüdyo albümünü piyasaya süren Kanye West, albüm yayınlanmadan önce “Chicago” adlı single'ı hayranlarına iletti. Albümün prodüksiyonunda Timbaland, DJ Toomp, Dwele, Jon Brion ve Mike Dean gibi isimlerle çalışan West, albümle birçok müzik eleştirmeninden tam puan aldı. Albümden ilk single'ı “Can't Tell Me Nothing” adlı parçasına seçen sanatçı, 2. single “Stronger” ile Amerika listelerinde 2, İngiltere listelerinde ise zirveye yerleşmeyi başardı. Parçaya çekilen video kliple de büyük beğeni toplayan başarılı müzisyen, albümden 3. single için T-Pain ile olan ortak çalışması “Good Life”ı seçti.