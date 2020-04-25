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Kanye West sonunda milyarderler listesine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ile evli olan ünlü ünlü rapçi Kanye West sonunda amacına ulaştı ve Forbes Dergisi'nin Milyarderler Listesi'ne girdi.

Kanye West sonunda milyarderler listesine girdi

Yıllardır Forbes'un Milyarderler Listesi’ne girmek için uğraşan Reality show yıldızı Kim Kardashian'ın ABD'li eşi Kanye West sonunda amacına ulaştı. Forbes, cuma günü açıklanan liste ile Kanye West'i resmen milyarder kabul etti.

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West'in, giyim markası Yeezy sayesinde 1.3 milyar dolar serveti olduğu belirtildi. Ancak bu liste ünlü şarkıcıyı tatmin etmedi. Çünkü Kanye West'e göre kendisinin serveti 3.3 milyar dolar.

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Bloomberg, West'in muhasebecisinin Forbes'a, servetin 3 milyar dolardan fazla olduğunu gösteren belgeler sunduğunu yazdı.

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Yıllar sonra hayaline ulaşan West'in, Yeezy adlı ayakkabı markasının corona virüs salgınında dolayı değer kaybetmesi nedeniyle liste dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. Markayla ilgili yeniden değerlendirme yapılması halinde Kanye West'in servetinin çok daha düşük çıkacağı öne sürüldü.

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Ünlü rap geçtiğimiz günlerde kurduğu ayakkabı markasını 53 milyon dolarlık borçlu durumdan 1 milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştürmesiyle Forbes dergisine kapak olmuştu.

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Forbes'a göre Kanye West'in mal varlığı şu şekilde:

Bank of America'nın 3 milyar dolar değer biçtiği Yeezy markasının 1,26 milyar dolarlık hissesi.
17 milyon dolar nakit
35 milyon dolar borsa yatırımı
21 milyon dolarlık gayrimenkul
3 milyon 845 bin 162 dolarlık araç
294 bin 50 dolarlık çiftlik hayvanı

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West, Forbes,

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