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Kanye West Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyor

12.01.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendini 'Genç Putin' olarak tanımlayan Kanye West, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tanışmak ve iş ağını Rusya'ya kadar genişletmek için ülkeye gidecek. West, ayrıca Rusya'da Putin'in de katılacağı dini konserler vermek istiyor.

Kanye West Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyor

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, gözünü Rusya’ya dikti. 46 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tanışmak, moda ve müzik yapımcılığından oluşan iş imparatorluğunu Rusya’ya doğru genişletmek istiyor.

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ABD’de sık sık pazar günleri dini konserler düzenleyen West, Moskova’da da Crocus City Hall tiyatrosu ya da 1980 Olimpiyat Oyunları’nın düzenlendiği Grand Sports Arena gibi devasa salonlarda dini konser düzenlemeyi planlıyor.

RUSYA'YI 'İKİNCİ EVİ' YAPACAK

Daily Mail’in haberine göre, Rusya’yı ‘ikinci evi’ haline getirmeyi dört gözle bekleyen West, Ukrayna ile çatışma ortamında hep Putin destekçisi oldu. West, Rusya ile ABD arasındaki katı seyahat yaptırımlarını da saçma bulduğunu açıkladı.

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West’in stratejik danışmanı Ameer Sudan ve avukatı Scott Balber, şarkıcının Rusya seyahati için koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

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Balber ayrıca Azerbaycanlı-Rus milyarder emlak geliştiricisi Aras Agalarov ve oğlu Emin Agalarov ile West arasında irtibat görevi de üstleniyor.

PUTIN 'ÖZEL DAVETLİ' OLACAK

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan dört çocuk babası West, Rusya’da düzenleyeceği dini konsere Putin’i ‘özel davetli’ olarak çağırmayı da planlıyor. Adını ‘Ye’ olarak değiştiren ünlü şarkıcı, pazar günleri düzenlediği dini konserleri 2019’dan bu yana yapıyor.

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"KANYE KONTROL EDİLEMEZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı, “büyükelçiliğin Rusya'daki ABD vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı hareket alanı, Covid-19 ile ilgili giriş kısıtlamaları, terörizm, Rus hükümeti güvenlik yetkililerinin tacizi” nedeniyle Rusya'yı 2 Kasım'da "seyahat edilmeyecek ülke" listesine ekledi.

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West’in danışmanı Ameer Sudan, Daily Mail’e, şarkıcının Rusya’da milyarder Aras Agalarov’un özel misafiri olacağını söyleyerek, “Kanye neler olduğunu ortalama bir insandan daha iyi biliyor, olanların daha çok farkında. Bu ABD’ye karşı ya da çatışma yaratacak bir şey değil. Ama Ye, Ye’dir. Kontrol edilemez” dedi.

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"GENÇ PUTIN GİBİYİM"

West, son dönemde katıldığı bir podcast yayında, “Ben genç Putin gibiyim. Hatta Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim. Bunu ne zaman fark ettiğimi biliyor musunuz? Kültürün petrol, kültürün enerji olduğunu fark ettiğim an. Ben kültürün kralıyım, 20 yıldır öyleyim ve gelecekteki 2 bin yıl da öyle olmaya devam edeceğim” demişti.

West, başkanlığı döneminde, Putin’in arkadaşı olan Donald Trump’ı desteklemişti. Ancak 2020 seçimlerinde kendisi bağımsız aday olmuş ve seçim yarışına katılmıştı.
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Konuyu daha da ilginç hale getiren şey, Beyaz Saray'ın ABD Başkan Joe Biden'ın, Ukrayna sınırına yakın Rus kuvvetlerinin yığılmasıyla ilgili 'derin endişeleri' olduğunu dile getirmesinin ardından, Rusya şu anda artan gerilimlerin merkezinde yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Vladimir Putin
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