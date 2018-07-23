Kapalıçarşı'daki Nusr-Et tabelası kaldırıldı

Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, İstanbul'un turizminin kalbi Kapalıçarşı'ya da şube açtı.

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle gündeme gelen Nusret Gökçe, bu kez tepkilerin hedefi oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kapalıçarşı'daki şubesi için Nusret Gökçe, 'Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astırdı. Sosyal medyada, tarihi bir yapıya asılan tabela tepkilere neden oldu.

TABELA KALDIRILDI

Tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tabelanın kaldırıldığını belirtti.

Coşkun Yılmaz paylaşımında, ''Kapalıçarşı'daki tarihe saygısızlığa son verildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz'' ifadelerine yer verdi.





