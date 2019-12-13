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Kapılarında 'Dikkat siyanür var' notu bulunmuştu! Adli Tıp Kurumu incelemeyi tamamladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Adli Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.

İNCELEME TAMAMLANDI: ÖLÜM NEDENİ SİYANÜR ZEHİRLENMESİ

4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Adli Tıp Kurumu Fatih siyanür siyanür zehirlenmesi intihar

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Siyanür değil !! EKONOMİK KRİZ
bravo brovooooooooo bravoooo o kapida yaziyordu zaten neden siyanuru icmis biz onu soyleyin EKONOMİK krizmi yoksa
ALLAH GÜNAHLARINI AF ETSİN FAKAT İNSANLARI BU DURUMA GETİRENLERİDE ALLAH CEHENNEMDEN ÇIKARMASIN HER İKİ DÜNYA DA YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKSİNLER
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