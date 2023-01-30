Kapıyı tüfeğiyle açıyor! Evinin genelev zannedildiğini söyleyen kadın ziyaretçilerden isyan etti... Tabelalı önlem aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 66 yaşındaki Elanie White isimli bir kadın evinin genelev zannedildiğini söyleyerek gün içinde onlarca ziyaretçinin geldiğini dile getirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana evinin kapısını çalan erkeklerin “Nikki, Kelly ve Rhonda” adındaki kadınları aradığını ifade eden White, evinin dışına genelev olmadığını anlatan tabelalar bırakmaya başladı.

YEDİ SAAT YOLDAN GELEN BİLE VAR

Günün her saatinde kapısının çaldığını ifade eden White, kapıyı tüfekle açtığını ve durumu polise bildirdiğini belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada White’in adresinin ücretli seks için bir buluşma noktası sağlayan web sitesine eklendiği belirtildi.

Gizemli duruma yönelik olarak henüz bir çözüm bulunamazken White, cinsel birliktelik yaşamak için yedi saat uzaklıktaki mesafeden gelenlerin bile olduğunu ifade etti.