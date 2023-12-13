Kar geliyor mu? Prof. Dr. Orhan Şen 11 ili sıralayarak uyardı 'Kar görülür' Ankara, Bursa, Eskişehir, Kocaeli... Meteoroloji'den son dakika 13 Aralık - 17 Aralık hava durumu

İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bolu, Sakarya'da kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak? Havaların soğumasıyla beraber, vatandaşlar kar yağışı ile ilgili tahminleri araştırmaya başladı. Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen'den de kar yağışına dair önemli tahminler geldi. Çanakkale'de de etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji'den önemli kuvvetli yağış uyarısı geldi. Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Sabah saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

13 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

17 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ GEÇİŞLERİ DURDURULDU

Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

TEKİRDAĞ'DA SİS

Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SİS

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis farklı noktalardan kaydedildi.

İstanbul’da sabaha karşı sis etkisini gösterdi. Sis etkisini TEM Otoyolu çevresinde ve İstanbul’un yüksek yerlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle yüksek binaların tepesi ve Çamlıca Kulesi’nin tepesi sis bulutunda adeta kaybolurken Çamlıca’daki bayrak direğinin sis bulutu altındaki görüntüsü mest etti. Sis TEM Otoyolu, Şile Otoyolu ve Çamlıca Tepesi’nde görüntülendi.

DÜZCE'DE SİS

Düzce’de etkili olan sis, kent merkezinde görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Gün içerisinde hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Düzce’de gece başlayan sis, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sis ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkilerken, sürücüler bazı noktalarda araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerledi. Trafik ekipleri, vatandaşları görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sise karşı uyararak, sürücülerin farlarını yakmalarını, hız kurallarına uymalarını ve yayalara karşı daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN HAVA DURUMU TAHMİNİ

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sıcaklık perşembe cuma lodos ile birlikte 4-5 derece artacak. Bugün sabah ve gece İstanbul’da sis var. Hafta sonu 8-9 derece azalarak İstanbul 7 dereceye düşer. Cuma günü İstanbul’da kuvvetli yağmur var sıcaklık 18 derece." dedi.

O İLLERİ SIRALADI! "KAR GÖRÜLÜR"

Devamında Şen "Sıcaklık pazar günü hızla düşüyor. Marmara Batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu’da 8-9 derece düşer. Pazar Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi Karadeniz’in iç kesimleri kar alır. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Ankara kar görülür. Hafta sonu gelecek soğuk ve yağışlı hava 3-4 günlük. Pazartesi doğuda ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda da kar yapar." ifadelerini kullandı.

"MARMARA VE İÇ BÖLGELERDE SİS VAR"

Şen son paylaşımında ise "Bugün Çarşamba, doğu anadolunun kuzeyinde karla karışık yağmur ve doğu karadenizde yağmur var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Marmara ve iç bölgelerde sis var. Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalar olur. Sıcaklıklar yükselmeye başladı. Yarın lodos ile birlikte daha da yükselecek. " dedi.







