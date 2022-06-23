Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya pozlarıyla görenleri büyülüyor. Instagram'da 3 milyon takipçi kitlesi olan Küçükköse, her pozuyla binlerce beğeni alıyor.

MİNİ ETEKLİ POZUYLA BÜYÜLEDİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan 34 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse, mini etekli pozuyla görenleri büyüledi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden, "Bu ne güzellik", "Seni çok seviyorum" gibi yorumlar geldi.

Hazal Filiz Küçükköse, Kara Sevda dizisinin ardından Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri gibi projelerde yer aldı.

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyan Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümüne geçiş yaptı.

Ünlü ismin oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.





