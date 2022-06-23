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  4. Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

23.06.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017-2018 yılları arasında yayınlanan reyting rekortmeni Kara Sevda dizisinde Zeynep rolünü canlandıran Hazal Filiz Küçükköse, bu rolüyle akıllara kazındı. Kara Sevda'nın ardından diğer projelerle de ekran önüne gelen Küçükköse, pozuyla kendisine hayran bıraktı.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya pozlarıyla görenleri büyülüyor. Instagram'da 3 milyon takipçi kitlesi olan Küçükköse, her pozuyla binlerce beğeni alıyor.

MİNİ ETEKLİ POZUYLA BÜYÜLEDİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan 34 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse, mini etekli pozuyla görenleri büyüledi.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden, "Bu ne güzellik", "Seni çok seviyorum" gibi yorumlar geldi.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi!

Hazal Filiz Küçükköse, Kara Sevda dizisinin ardından Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri gibi projelerde yer aldı.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi!

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyan Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümüne geçiş yaptı.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi!

Ünlü ismin oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi!

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi!

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi!

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse mini etekli pozuyla büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Filiz Küçükköse Kara Sevda
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