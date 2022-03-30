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Kara Tahta dizisinin Atlas'ı Furkan Andıç kimdir? Furkan Andıç kaç yaşında, nereli? Furkan Andıç hangi dizilerde rol aldı?

30.03.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Furkan Andıç, yeni bir dizi ile ekranlara dönüş yapıyor. Kara Tahta TRT1 ekranlarında yayınlamak için artık saatleri saymaya başladı. Kara Tahta 30 Mart Çarşamba akşamı yani bu akşam ilk defa izleyici karşısına çıkacak. Başrolünde Furkan Andıç'ın yer aldığı Kara Tahta büyük bir merakla bekleniyor. Kara Tahta dizisinde Furkan Andıç'ın canlandırdığı Atlas karakteri hakkında araştırmalar başladı. İşte Furkan Andıç'ın hayat verdiği Atlas karakterine dair merak edilen detaylar!

Kara Tahta dizisinin Atlas'ı Furkan Andıç kimdir? Furkan Andıç kaç yaşında, nereli? Furkan Andıç hangi dizilerde rol aldı?

Kara Tahta dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Başrollerinde Furkan Andıç'ın yer aldığı Kara Tahta dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile merak uyandırdı. Kara Tahta dizisinde Atlas karakterine hayat veren Furkan Andıç'ın performansı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. En son Çatı Katı Aşk dizisinde oynamış olan Furkan Andıç'ı bu sefer Kara Tahta dizisinde farklı bir rol ile izleyeceğiz. İşte Kara Tahta dizisinin Atlas'ı Furkan Andıç'a dair sorulan soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARA TAHTA DİZİSİNİN ATLAS'I KİMDİR?

Furkan Andıç Kara Tahta dizisinde Atlas karakterine hayatt vermektedir. Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği memleketine öğretmen olarak geri döner. Başına nelerin geleceğinden habersiz bir şekilde... Şehrin güzeller güzeli Irmak’ı da yıllar önce arkasında bıraktığını düşünen Atlas’ın karşısına çıkması ile darmadağın olur.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç 4 Nisan 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Andıç, 2007 yılından sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesinde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi alan Furkan Andıç, ikinci senesinde ekonomi bölümünü okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kalan oyuncu bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünde okumaya devam etti.

2011-2012 eğitim döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümüne yatay geçiş yapan Furkan Andıç, 2011 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Levent karakteri ile oyunculuğa ilk adımını attı. Daha sonra 2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolüne hayat verdi.

2015 yılında ise Atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm boyunca Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı. 2019'da FOX'ta yayımlanan Her Yerde Sen dizisinde Demir Erendil karakterini canlandırdı. 2020'de Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş Avcı karakterini canlandırmıştır.

FURKAN ANDIÇ DİZİLERİ NELERDİR?

  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Kaçak Gelinler
  • Kırgın Çiçekler
  • Tatlı İntikam
  • Meryem
  • Her Yerde Sen
  • Çatı Katı Aşk
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