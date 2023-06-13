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  4. Kara yolunda heyelan! İki araç toprak altında kaldı... 1 kişi hayatını kaybetti

Kara yolunda heyelan! İki araç toprak altında kaldı... 1 kişi hayatını kaybetti

13.06.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle iki aracın toprak altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kara yolunda heyelan! İki araç toprak altında kaldı... 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda selin getirdiği çamur yoldan geçen araçları yuttu. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu. Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli’nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen trafiğe kapandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halde bulunan araçların kurtarılması için zamana karşı mücadele veriliyor. (İHA)

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Afyonkarahisar heyelan

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