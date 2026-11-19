Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi iki isim Türkiye'ye iade ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emre Yalvan ile Murat Saydam'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmek üzere işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz diplomatik girişimler ve güçlendirdiğimiz uluslararası iş birliğiyle firariler için çember daralıyor. Komşu ülkelerle geliştirdiğimiz iş birliği, yurt dışı ziyaretlerimiz ve 11 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan’da yürüttüğümüz temaslar, suçluların iadesinde somut neticeler veriyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ İKİ İSİM TÜRKİYE'YE İADE EDİLİYOR

Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan’dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milletimizin canına, malına ve huzuruna kastedenlere, gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine ve karanlık güçlere karşı mücadelemizden taviz vermeyeceğiz.

Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin: Mücadelemiz sınırda bitmez! Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye’nin çelikten iradesiyle sizi tek tek bulacak, adalete teslim edeceğiz. Hiçbir sınır suçu örtmez, hiçbir mesafe hesabı kapatmaz!

Bulgaristan İçişleri Bakanı, kıymetli mevkidaşım Sayın Ivan Demerdzhiev ile Bulgaristan makamlarına iş birliği ve katkıları için; bu süreçte titizlikle çalışan kahraman polislerimiz ile Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına emekleri için teşekkür ediyorum.

Suç çeteleri, elebaşları ve zehir tacirleri için kaçışın sonu bellidir: Türk adaleti!"

ÇEMBER DARALIYOR! 🇹🇷 Kararlılıkla sürdürdüğümüz diplomatik girişimler ve güçlendirdiğimiz uluslararası iş birliğiyle firariler için çember daralıyor. Komşu ülkelerle geliştirdiğimiz iş birliği, yurt dışı ziyaretlerimiz ve 11 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan’da yürüttüğümüz temaslar, suçluların iadesinde somut neticeler veriyor. Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan’dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı. Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde; milletimizin canına, malına ve huzuruna kastedenlere, gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine ve karanlık güçlere karşı mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin: Mücadelemiz sınırda bitmez! Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye’nin çelikten iradesiyle sizi tek tek bulacak, adalete teslim edeceğiz. Hiçbir sınır suçu örtmez, hiçbir mesafe hesabı kapatmaz! Bulgaristan İçişleri Bakanı, kıymetli mevkidaşım Sayın Ivan Demerdzhiev ile Bulgaristan makamlarına iş birliği ve katkıları için; bu süreçte titizlikle çalışan kahraman polislerimiz ile Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına emekleri için teşekkür ediyorum. Suç çeteleri, elebaşları ve zehir tacirleri için kaçışın sonu bellidir: Türk adaleti! 🇹🇷 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) November 19, 2026

BAKANLIK DUYURDU: "İKİ ŞÜPHELİNİN BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE İADESİ SAĞLANIYOR"

Bakanlık resmi sitesi yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

"İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki şüphelinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında; "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 11 ayrı suçtan ise ulusal seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan'ın; kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve silahlı tehdit başta olmak üzere toplam 60 farklı suç eylemine karıştığı tespit edildi.

Aynı süreçte iadesi sağlanan diğer şüpheli Murat Saydam'ın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirlendi.

Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."