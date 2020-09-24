Karabiberim klibiyle tanınan İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı

Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşulmuştu.

İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Soydaş, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” dedi.



