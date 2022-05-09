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Karabük 100. Yıl Camii'nde bayram namazı sonrası görüntülere Karabük Valiliği'nden açıklama

09.05.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Karabük'teki 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camii'nde Ramazan Bayramı çıkışında çekilen görüntüler yayılarak tartışmalara neden oldu. Çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin görüldüğü görüntülere ilişkin Karabük Valiliği açıklama yaptı. Valilik videonun muhalif gruplarca sosyal medyadan gündeme getirilerek algı oluşturulmaya çalışıldığı görüldüğünü ifade etti.

Karabük 100. Yıl Camii'nde bayram namazı sonrası görüntülere Karabük Valiliği'nden açıklama

Karabük Valiliğince, bazı sosyal medya hesaplarından Karabük'te bayram namazı sonrası camiden çıkan, çoğunluğu uluslararası öğrencilerin olduğu videolar üzerinden provokatif paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, “Bu tür paylaşımların, yabancı düşmanlığını körükleyeceği ve ilimizde yürütülen uluslararası öğrenci programlarına zarar vereceği gibi yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizi de etkileyeceği değerlendirilmektedir.” ifadesi kullanıldı.

"ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

Valilikten yapılan açıklamada, 2007'de kurulan Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 12 bini uluslararası olmak üzere yaklaşık 50 bin öğrencisinin bulunduğu belirtildi.

Türkiye'de KBÜ'nün en çok uluslararası öğrenciye sahip üniversiteler arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram namazı sonrası cami çıkışında çekildiği değerlendirilen videonun, ilimiz 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camii önünde çoğunluğu Karabük Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin olduğu, bahse konu görüntülerin provokatif amaçlı kullanılmaya çalışıldığı, muhalif gruplarca videonun sosyal medya üzerinden gündeme getirilerek algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu tür paylaşımların, yabancı düşmanlığını körükleyeceği ve ilimizde yürütülen uluslararası öğrenci programlarına zarar vereceği gibi yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizi de etkileyeceği değerlendirilmektedir. Karabük ilimizde eğitim gören öğrencilerimiz hem kendi aralarında hem de Karabük’te yaşayan vatandaşlarımızla karşılıklı sevgi saygı kuralları içerisinde, huzurlu bir ortamda eğitim öğretimlerine devam etmektedirler."

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