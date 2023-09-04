Karabük'te dehşet! Eşini ve kayınvalidesini acımasızca katletti! İlk eşini de öldürüp 7 yıl hapis yattığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Kandil Sokak üzerinde, H.K. (59) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle eşine ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi.

Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek bilgi aldı.

ÇAĞRI ÜZERİNE KORUMA KARARI

H.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada, H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi.

İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ!

H.K.'nın 2008 yılında önceki eşi Nimet K'yı da silahla öldürdüğüi öğrenildi. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı öğrenildi. (AA-İHA)

