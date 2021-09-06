Karabük'te feci kaza: 6 kişi yaralandı

Kaza öğleden sonra Karabük-Eskipazar yolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi.

Ayhan Demirdaş (48) yönetimindeki otomobil ile Yasin Türkan (26) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Nazmiye Demirdaş (45), Fatma Bursal (71), Raşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 6 kişiyi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



