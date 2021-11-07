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Karabük Üniversitesi Rektörü'nden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

07.11.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, son günlerde tartışılan oyun heykelleri ile ilgili "O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi. Harcanması gereken bir meblağdı. Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz" açıklaması yaptı.

Karabük Üniversitesi Rektörü'nden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Karabük Üniversitesi'nin 5 yıl önce yapılan Açık Hava Müzesi alanında uzun eşek, birdirbir, körebe, seksek, misket, ip atlama gibi eskiden sokaklarda oynanan oyunlar, heykellerle canlandırıldı. Rektör Prof. Dr. Refik Polat, son günlerde maliyeti nedeniyle tartışılan heykeller ile ilgili açıklama yaptı.

"AMACIMIZ GÖRSEL OLARAK DA OLSA BU OYUNLARI YAŞATMAK"

Prof. Dr. Refik Polat, şunları söyledi:

"Çocukluğumuzdan beri oynanan oyunlardı. Yeni nesil artık bu oyunları bilmiyorlar. Bizim de amacımız; görsel olarak da olsa bu oyunları yaşatmaktı. Burayı bir kültür park alanına dönüştürdük. Çocuk oyun ile bitki heykelleri, eski araç müzesi ve güneş saatinden oluşan bir alan. Burayı hafta sonları 5-6 bin kişinin ziyaret ettiği oluyor. Çocuklarına bunları göstersinler, ne olduklarını anlatsınlar istiyoruz. Türk örf, adet ve kültürümüzdeki bu oyunlar, çocukların tekrar belleklerinde yer alabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle üniversitemizin kültür parkına yerleştirdik."

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"BAZI ŞEYLERİN FİYATLARI SORGULANMAZ"

Yabancı öğrencilere Türk kültürünü tanıttıklarını ifade eden Prof. Dr. Polat "O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi. Harcanması gereken bir meblağdı. Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz. Bunlar üniversitenin simgesi haline gelir ve öğrencilerimiz, Afrikalı öğrencilerimiz dahi bunlara gelip bakıyor. Kendi kültürümüzü 11 binden fazla uluslararası öğrencisi olan Karabük Üniversitesi'nde, başka ülkelerin insanlarına tanıtmış oluyoruz. Böylelikle bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz" dedi.

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Kaynak: DHA


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