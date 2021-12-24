MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''

'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''

24.12.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem müzik listelerini altüst eden 'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Uğur Aslan, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''

2000'li yılların başında piyasaya sürdüğü 'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı ve şair Uğur Aslan, değişimiyle şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, Uğur Aslan'ın son haline, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'' ve ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Uğur Aslan'ın son hali:

'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''

1972 yılında İstanbul'da doğan Uğur Aslan, şarkılarında ve şiirlerinde yer verdiği 'Karagümrük' ilçesinde büyüdü.

'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''

Makine Meslek Yüksekokulu'nu bitiren Aslan, sunucu olabilmek için bir radyoda çalışmaya başladı. Ardından Kanal 7'de sunuculuk ve yapımcılık görevini üstlenen Aslan, New York'da yönetmenlik eğitimi aldı.

'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''

Uğur Aslan, bir dönem Songül Karlı ile izdivaç programı sunmuştu.

'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Uğur Aslan, şimdilerde bir güzellik merkezi işletiyor.

'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''

'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Çıplak fotoğraf isyanı! ''Soyuna sopuna küfür etsem...''Çıplak fotoğraf isyanı! ''Soyuna sopuna küfür etsem...''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Simit gerilimi! Fotoğrafını paylaşıp...

Simit gerilimi! Fotoğrafını paylaşıp...

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirim başladı

Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirim başladı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.