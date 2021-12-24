'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla ünlenen Uğur Aslan son haliyle şaşkına çevirdi! ''Botoks canavarı olmuşsun''

2000'li yılların başında piyasaya sürdüğü 'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı ve şair Uğur Aslan, değişimiyle şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, Uğur Aslan'ın son haline, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'' ve ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Uğur Aslan'ın son hali:

1972 yılında İstanbul'da doğan Uğur Aslan, şarkılarında ve şiirlerinde yer verdiği 'Karagümrük' ilçesinde büyüdü.

Makine Meslek Yüksekokulu'nu bitiren Aslan, sunucu olabilmek için bir radyoda çalışmaya başladı. Ardından Kanal 7'de sunuculuk ve yapımcılık görevini üstlenen Aslan, New York'da yönetmenlik eğitimi aldı.

Uğur Aslan, bir dönem Songül Karlı ile izdivaç programı sunmuştu.

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Uğur Aslan, şimdilerde bir güzellik merkezi işletiyor.



