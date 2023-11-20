Karakovan balı nedir? En iyi karakovan balı nerede?

Yüzlerce yıldır üretilen ve tarihi insanlık tarihi ile neredeyse eşit olan arıcılıktaki en önemli hedef bal üretmektir. Ekosisteme faydalı olan, insan ve hayvan sağlığı için önemli bir besin kabul edilen balın birden fazla çeşidi bulunur. Dünya çapında armut balı, petek balı, kremalı bal, çam balı, akasya balı, dağ balı, okaliptüs balı ve meşe balı gibi çeşitli balların her biri şifa kaynağı olarak kabul edilir. Üretilen balın şeker dengesi, rengi, tadındaki farklılıkların bağlı olduğu durum arıların çiçeklerden topladığı nektarlar ile ilgili olarak değişiklik gösterir.

Arılar ilkel kütüklerin iç kısmını tamamı doğal olan ve kendileri tarafından üretilen bal mumu ile kaplarlar. Kütük içi neredeyse tamamen kaplandığı için içeri çok az ışık girer. Bu ortamda yetişen bal da karakovan balı olarak anılır. Işık sızmayacak kadar kaplanan kütüklerin içinde üretilen petekler de doğaldır ve dışarıdan petek eklemesi yapılmaz.

Arılara dışarıdan herhangi bir ek besleme de yapılmadığı için arılar doğal beslenme yolu ile bu balı üretmiş olurlar. Bal genel olarak yüksek yaylalarda yer alan ıhlamur, gürgen ya da kavak gibi ağaçlardan elde edilir. Türkiye’de özellikle bazı bölgelerde yetişen karakovan balını diğer bal türlerinden ayıran belli başlı özellikleri bulunur.

Karakovan balı nasıl olur?

Her bal türünün kendine has özellikleri bulunur. Karakovan balı da hem üretimi hem tadı hem de kıvamı gibi birçok özeliği ile diğer bal türlerinden ayrılır. Şifa kabul edilen karakovan balı özellikleri şunlardır:

Karakovan balının yapıldığı kovan tamamen doğaldır.

Balın yoğunluğu peteğin çeşitli kısımlarında farklı olabilir çünkü yapay petek kullanılmaz.

Doğal olması nedeni ile şekerlenme yapmaz.

Süzme ya da benzeri bir işlemden geçirilmez.

Peteklerde süzülme yapılmadığı için birlikte tüketilir.

Kıvamı akıcı değil yoğundur.

En iyi karakovan balı nerede yetişir?

Karakovan balı diğer bal türlerine göre daha kendine has bir üretim yöntemine sahiptir. Bu özelliği ile dikkat çeken karakovan balı diğer bal türleri düşünüldüğünde çok daha sınırlı olarak üretilir. Karadeniz Bölgesi’nde özellikle de Artvin’de yaygın olarak yetişen karakovan balı ülkemizin doğu tarafında da üretilir. Karakovan balının en çok yetiştiği şehirler ve bölgeler şunlardır:

Karadeniz Bölgesi

Artvin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bitlis / Hizan ilçesi

Yüksekova

Pervari

Karakovan balı nasıl anlaşılır?

Üretilen her bal türünün kendine has özellikleri bulunur. Bu özellikler ile birbirinden ayırt edilebilen ballar renkleri, kıvamları ya da tatları gibi özellikleri ile farklılık gösterir. Farklılıkların kaynağı çiçekten toplanan nektardır.

Karakovan balını diğer ballardan ayıran en belirgin özellik yoğunluğudur. Diğer ballara oranla çok daha sert ve koyu bir kıvama sahiptir. Tat açısından da genzi yakan bir sertliği bulunur. Son derece yararlı olan ve şifa kabul edilen karakovan balının faydaları şunlardır:

Antiseptik özelliği bulunur. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve mikroplarla savaşmaya yardımcı olduğu bilinir.

Antioksidan özelliği bulunur.

Göz enfeksiyonlarına iyi gelir.

Soğuk algınlıklarına karşı iyileştirici olduğu bilinir.

Damar ya da kanser gibi hastalıklara iyi geldiği bilinir.

Kalp hastalıklarını önleyici özelliği olduğu kabul edilir.







