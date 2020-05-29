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  4. Karaninada canı sıkılan 83 yaşındaki kadın ünlü sahneleri ve tabloları yeniden yorumladı

Karaninada canı sıkılan 83 yaşındaki kadın ünlü sahneleri ve tabloları yeniden yorumladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Haftalardır kızıyla birlikte karantinada olan 83 yaşındaki kadın, ünlü sanat eserlerini ve unutulmaz film sahnelerini evdeki malzemelerle yeniden canlandırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyarlarca insan evlerine hapsolmuş durumda. Koronavirüs (Covid-19) tehdidi azalmış olsa da tamamen geçmiş değil. Uzun zamandır evde olmanın vermiş olduğu can sıkıntısından birçok insan kendini spora veya yeni yemek tariflerini denemeye vermiş olsa da bazıları ise daha yaratıcı işler çıkarmayı tercih etmiş. Onlardan biri de 83 yaşındaki bu kadın...

Her şey 'airsquid' adlı imgur kullanıcısının fotoğrafları yayınlamasıyla ortaya çıktı. Kısa süre önce arkadaşının 83 yaşındaki annesiyle kendini izole ettiğini ve ikisinin de ünlü sanat eserleri ve unutulmaz film sahnelerini evdeki imkanlarıyla yeniden canlandırdıklarını yazarak paylaştığı fotoğraflar, internet kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. İnternet kullanıcıları tarafından şimdiye kadar yapılmış en iyi uyarlamalar olarak nitelenen eğlenceli karelerde anne-kız, çoğunlukla, renkler ve desenleri orijinaline yakın kullanmaya özen göstermiş.

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