Karantina kurallarını ihlal eden Rita Ora'ya radyo yasağı

Londra'daki ünlü bir restoranda 30 arkadaşıyla bir araya gelerek 30'uncu doğum gününü kutlayan Rita Ora'ya tepkiler bitmiyor. 10 bin sterlin para cezası alması beklenen İngiliz şarkıcıya bir tepki de ülkenin önde gelen radyosundan.

Ora, Nothing Hill bölgesinde bir restoranda aralarında ünlü model Cara Delevingne ve ablası Poppy'nin de bulunduğu arkadaşlarıyla cumartesi günü bir araya geldi. İddiaya gör tüm konuklar parti mekanına, ana kapıdan değil dikkat çekmemek için arka kapıdan girdi. Hepsinin de içeriye girerken maske taktığı görüldü. Rita Ora'nın doğum günü partisi düzenlediği mekanda parti devam ederken yapılan ihbar üzerine saat 21.00 gibi polis mekana gitti. Fakat çalışanlar polisin içeri girmesine izin vermedi. Polisin mekandn ayrılmasından sonra konukların birer birer kapıya çağırdıkları araçlarına binerek oradan ayrıldığı öne sürüldü.

Restorana para cezası verilmesinin yanı sıra Ora'nın karantina kurallarını ihlal ettiği için 10 bin sterlin para cezası ödemek zorunda kalabileceği konuşuluyor. Ancak Ora'yı sorumsuzlukla suçlayanlardan bazıları 10 bin sterlin cezanın az kalacağını, şarkıcının hapis cezası alması gerektiğini savundu. Ora ve arkadaşları için "Ünlü ve zengin olduklarından kuralların onlar için geçerli olmadığını mı düşünüyorlar" şeklinde eleştiriler yapıldı.

Radio Exe'nin ünlü sabah programcısı Ben Clark, karantina kural ihlaline, Ora'nın şarkılarını radyoda çalmaya son vererek tepki gösterdi. Radyonun resmi Twitter sayfasından da Clark'ın Ora şarkılarını artık çalmayacağı duyuruldu.



