Karantinadaki Demet Akalın ev konseriyle hayranlarına moral verdi!

Şarkılarıyla beğeni üstüne beğeni alan ve yaptığı her etkinlikle adından söz ettiren sanatçının aldığı yorumlarla duygusal anlar yaşandı. Canlı yayın sonrasında hayranlarından birinin paylaşımı Demet Akalın sevgisinin büyüklüğünü ortaya koydu. Mesajda şunlar yazıyordu:

Dünyayı derinden etkileyen Covid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında herkes kendi karantinasını ilan etti. Sağlık Bakanlığı'nın #evdekal çağrısına uyan sanatçılardan Demet Akalın da evde ailesiyle vakit geçirmeye devam ediyor. Büyük salgının bitmesini bekleyen herkes gibi sevilen sanatçı da hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Takipçileriyle arasındaki duygusal bağ evde verdiği konserler ve paylaşımlarla büyümeye devam ederken 13 Nisan 2020'de gerçekleştirdiği #evdekalmüziklekal konseri büyük bir ilgiyle karşılandı.

''Şu an yayın bitti, ayaklarım şişti tepinmekten. Sesim yoruldu eşlik etmekten, böyle bir konser böyle bir sahne şovu; bu enerjisi, sesi, kostümleri... Türkiye'de bir daha yenisi, Demet Akalın yapana kadar yok, noktayı koydu Queen...''

MORAL VEREN EV KONSERİ

Kızı ve eski eşi Okan Kurt ile karantinada olan Demet Akalın evde oluşturduğu müzik stüdyosu ile gerçekleştirdiği canlı yayın konserine başlamadan önce hayranlarıyla sohbet etti. "Evde kal" çağrısından sonra canlı yayına bağlanan izleyicilerin sorularını cevaplandıran ünlü sanatçı, söylediği şarkılarla Türkiye'ye moral verdi. Enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Demet Akalın Instagram hesabında konserle ilgili paylaşım yaparken şu notu kaydetti: "Seyreden, yine bize evde rekor kırdıran binlerce güzel kalp... Yorumlarınızı okudum, seviyorum sizi."

Ünlü şarkıcıya "Mükemmelsin kalbi güzel insan.", "Yaa bu konseri izlemeyi ne çok istemiştim. Sanki oradaymışım gibi hissederek izledim çok güzeldi." yorumlarında bulunan hayranlarının özlem dolu oldukları gözlerden kaçmadı.

