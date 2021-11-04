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Kardashian ailesinde koronavirüs paniği! Khloe Kardashian ikinci kez koronavirüse yakalandı

04.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insanın yakından takip ettiği Kardashian ailesinde koronavirüs paniği yaşanıyor. Son olarak ünlü reality show yıldızı Khloe Kardashian'ın ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kardashian ailesinde koronavirüs paniği! Khloe Kardashian ikinci kez koronavirüse yakalandı

Kardashian/Jenner Ailesi’nin 37 yaşındaki üyesi Khloe Kardashian, Covid-19’a yakalandı. Ünlü reality show yıldızı, kendisiyle birlikte üç yaşındaki kızı True’nun da corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kardashian, durumlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede, “Neyse ki aşılıyım, dolayısıyla iyi olacağım. Karantinadayız ve mevcut kurallara uyuyoruz. Herkes kendine dikkat etsin” dedi.

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Bu, Khloe Kardashian’ın ikinci kez corona virüse yakalanışı. Ünlü yıldız, 2020’nin başlarında Covid-19’la müzadele etmişti. İlk hastalığında kusma, titreme, migren, öksürük, ateşte ani yükseliş ve düşüş gibi semptomlar yaşadığını söyleyen Kardashian, "Migren hastasıyım ama bu gördüğüm en çılgın baş ağrısıydı" demişti.

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Khloe Kardashian
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