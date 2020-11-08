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Kardashian/Jenner Ailesi Joe Biden için sevindi

08.11.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Kardashian/Jenner Ailesi Joe Biden için sevindi

Joe Biden'ın seçim zaferi sonrası gözlerin çevrildiği Kardashian/Jenner Ailesi, Kanye West'in yenilgisini çabuk unutarak Joe Biden için sosyal medya üzerinden sevinç gösterisi yaptı.

Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından gözler seçimi 60 bin oyla tamamlayan Kanye West ile Kardashian/Jenner Ailesi'ne çevrildi. Biden'ın seçim zaferi sonrası bağımsız aday Kanye West sessiz kalırken, aralarında Kim Kardashian'ın da bulunduğu aile üyeleri Biden'ın kazanmasından memnuniyetlerini sosyal medya üzerinde dile getirdi.

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Kim Kardashian, seçim kampanyası sürecinde dört çocuğunun babası Kanye West'e destek vermişti. Ailenin en büyük kızı Kourtney Kardashian da birkaç hafta önce "Kanye'ye oy ver" yazılı tişörtüyle West'e desteğini göstermişti. Ancak aile bir taraftan da pek çok Biden yanlısı ünlü gibi "Oy ver" çağrısı yaparak açıktan olmasa da örtülü bir şekilde Biden'a oy çağrısı yapmış oldu.

West, 2020 seçimini kaybettiğini kabul edip 2024 seçiminde de aday olacağını duyururken, Kardashian'lar Biden'ın kazanmasını sevinçle karşıladı. Kim Kardashian, Biden'ın seçim zaferi sonrası Twitter üzerinden yaptığı "Amerika, bu muhteşem ülkeye liderlik etmek için beni seçtiğiniz için onur duyuyorum. Önümüzde bizi bekleyen işler zor, fakat size söz veriyorum: Bana oy versin, vermesin tüm Amerikalıların başkanı olacağım" açıklamasını kalp emojileriyle paylaştı.

Kim Kardashian ayrıca başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'in, Joe Biden ile "Başardık Joe" ifadesini kullandığı telefon konuşmasına da kalp emojili yorum yaptı.

Khloe Kardashian da "Aman Tanrım mutluluk gözyaşı dökmek istiyorum. Harika bir sabah" paylaşımını yaptı.

Kendall Jenner, "Bu sabah duygusal, rahatlamış ve neşeyle doluyum" ifadesini kullanırken, Kylie Jenner ise Kamala Harris'in sevincini gösteren Alexander Wang'in videosunu paylaştı.

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