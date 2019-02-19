Kardeş Çocukları'na flaş transfer! İdil karakterini kim oynuyor?

Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film imzalı 'Kardeş Çocukları' dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Faruk Teber'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizi Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Engin Alkan, Furkan Andıç ve Batuhan Ekşi gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor.

Star TV'de yayınlanan, Sırma Yanık'ın senaryosuna imza attığı dizinin kadrosuna son olarak Melis Hacic katıldı. Geçen haftalarda final yapan 'Bir Litre Gözyaşı' dizisinde Selin karakteriyle seyirci karşısına çıkan Hacic, 'Kardeş Çocukları'nda ise Yıldırım Saner'in (Mehmet Aslantuğ) yeğeni İdil karakterine hayat verecek.

Sosyal medya fenomeni sosyetik bir tasarımcı olan İdil'in gelmesiyle beraber dizinin genç oyuncuları arasındaki tansiyon tavan yapacak. (Medyatava)

