MAGAZİN

Kardeş Çocukları'na flaş transfer! İdil karakterini kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2019 22:03 | Son Güncelleme

Star TV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Kardeş Çocukları'nın kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Kardeş Çocukları'na flaş transfer! İdil karakterini kim oynuyor?

Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film imzalı 'Kardeş Çocukları' dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Faruk Teber'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizi Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Engin Alkan, Furkan Andıç ve Batuhan Ekşi gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor.

Star TV'de yayınlanan, Sırma Yanık'ın senaryosuna imza attığı dizinin kadrosuna son olarak Melis Hacic katıldı. Geçen haftalarda final yapan 'Bir Litre Gözyaşı' dizisinde Selin karakteriyle seyirci karşısına çıkan Hacic, 'Kardeş Çocukları'nda ise Yıldırım Saner'in (Mehmet Aslantuğ) yeğeni İdil karakterine hayat verecek.

37952314-891971974335413-5278054996-EyoD

Sosyal medya fenomeni sosyetik bir tasarımcı olan İdil'in gelmesiyle beraber dizinin genç oyuncuları arasındaki tansiyon tavan yapacak. (Medyatava)

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler"Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kardeş Çocukları melis hacic

En Çok Okunan Haberler

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzleşme dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

Yüzleşme dizisinin yayın tarihi açıklandı!

Bir Aile Hikayesi dizisinden ilk fragman yayınlandı! Bir Aile Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İddialı dizi Bir Aile Hikayesi'nden ilk fragman yayınlandı!

Vurgun'da duygulandıran Ahmet Kaya'lı sahne! Vurgun dizisi 3. yeni bölüm izle!

Vurgun'da duygulandıran Ahmet Kaya'lı sahne!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! Gözleri önünde öldürdü! EDHO 125. son bölüm final sahnesi izle!

EDHO'da şok final! Gözleri önünde öldürdü!

Çarpışma'da Kadir tüm umutlarını kaybediyor! 'Cehenneminin kapısını açtı' Çarpışma 11. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çarpışma'da Kadir tüm umutlarını kaybediyor!

Yurdaer Okur Nöbet dizisinde hangi rolde oynuyor?

Ünlü oyuncu yeni rolüyle şaşırtacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.