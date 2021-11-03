MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kardeşi Fatma Girik'in sağlık durumunu açıkladı

Kardeşi Fatma Girik'in sağlık durumunu açıkladı

03.11.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir hastanede fizik tedavi gören sinema sanatçısı Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Kardeşi Fatma Girik'in sağlık durumunu açıkladı

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Girik'in sağlık durumunda düzelme olduğu öğrenildi.

Girik'in kardeşi Günay Girik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

"ABLAM İYİLEŞMEYE BAŞLADI"

Girik, sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirterek,"Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi. Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızının tedavisini reddetmişti! Ceren Hindistan hakkında mahkemeden flaş kararKızının tedavisini reddetmişti! Ceren Hindistan hakkında mahkemeden flaş karar
PARTNERVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisiVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi
İzzet Yıldızhan organlarını bağışlayacakİzzet Yıldızhan organlarını bağışlayacak
Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Fahrettin Altun'dan 'Dosta güven, düşmana korku' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan 'Dosta güven, düşmana korku' paylaşımı

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Bakan Dönmez: Evi bir derece daha az ısıtın

Bakan Dönmez: Evi bir derece daha az ısıtın

Yeni yılda vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak?

Yeni yılda vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak?

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.