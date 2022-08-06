Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kardeşinin cesediyle sigortadan para aldı! Karısıyla tartışınca bu kez gerçekten öldürüldü

Kardeşinin cesediyle sigortadan para aldı! Karısıyla tartışınca bu kez gerçekten öldürüldü

06.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de yaşayan Dein Minh Thanh isimli bir adam kardeşinin 2006 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra onun cesedinin yerine geçerek kendisini ölü gösterdi. O sıralarda maddi durumu kötü olan Thanh sigortadan aldığı parayla işlerini düzeltti. Ancak karısıyla yaşadığı tartışma eşi ve kayınpederinin onu gerçekten öldürmesine neden oldu.

Kardeşinin cesediyle sigortadan para aldı! Karısıyla tartışınca bu kez gerçekten öldürüldü

Kardeşi Quang'ın cesedini tanınmaz hale getiren 2006 yılındaki trafik kazası, nakit sıkıntısı çeken Dein Minh Thanh'a ceset kendisininmiş gibi davranması ve karısının işini kurtarmak için sigortayı talep etmesi için beklenmedik bir fırsat verdi.Kardeşinin cesedini sahte ölüm için kullanan ve karısının işini finanse etmek için sigorta talebinde bulunan Çinli bir adam, eşinin yeni hayat arzusu için onun tarafından öldürüldü.

BAŞKA BİR ADAMLA EVLENDİ

Eşinin sahte ölümüyle birlikte sigortadan aldığı parayla işlerini düzelten Thanh’ın eşi Tiet Le Binh başka bir adamla evlendi. Thanh yasal olarak ölü olduğu için saklanarak hayatını devam ettiriyordu ve eşi lüks bir yaşam sürürken sık sık onun yeni evlendiği kocasıyla arasını bozmaya çalışıyordu. Eski karısı kendisini rahat bırakması için Thanh’a 3 milyon yuanlık bir ödeme teklif etti. Kadının teklifini kabul etmeyince Binh ve babası Thanh’ı öldürmek için bir plan hazırladı.

Böylesi görülmedi sarhoş sürücü tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti! Cezasına bir de rüşvet eklendiBöylesi görülmedi sarhoş sürücü tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti! Cezasına bir de rüşvet eklendi

KOKAN BİR ÇÖP POŞETİYLE ANLAŞILDI

İki üniversite öğrencisi yürüyüşe çıktıkları sırada kokan siyah bir poşet bulmalarıyla birlikte polise haber verdi. Polis yaptığı incelemede aynı bölgede içinde farklı vücut parçalarının bulunduğu 10 poşet daha buldu. Otopsi sonuçlarına göre ölen kişi yaklaşık 40 yaşlarında ve oldukça sağlıklı bir bireydi. Ölüm nedeni olarak kafasına birkaç kez künt bir cisimle vurulması gösterildi ve fail kasıtlı olarak kurbanının yüzüne zarar vermişti.

Thanh'ın polis tarafından bulunan ceset parçalarında Duong’a ait bir tren bileti çıktı. DNA testiyle polis, ölen kişinin Duong olmadığını, kan bağı olduğunu doğruladı. Polise göre Thanh beş yıl önce bir trafik kazasında öldü, Quang ise iş yapmak için dışarı çıktı ve aynı yıl ortadan kayboldu. İlk başta polis, ölen kişinin kayıp olan Quang olduğunu düşündü, ancak DNA testi sonuçları bunun Thanh olduğunu gösterdi.

KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Davadan birkaç gün önce süpermarketlerin kamera görüntülerini inceleyen polisler aynı günlerde çöp poşeti satın alan kişileri araştırdı. Çöp poşeti alışveriş yapan kişilerden birinin ise kayınpederi olduğu keşfedildi. Polis kayınpederi araştırdı ve banyoda Thanh'ın kanı olduğunu doğrulayan test sonuçlarıyla birlikte bazı küçük kan lekeleri olduğunu buldu.

Polis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladıPolis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...
Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymışNehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış
Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu! “Yürüyemedim”Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu! “Yürüyemedim”
Anahtar Kelimeler:
Çin sigorta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

İlginizi Çekebilir

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı!

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.