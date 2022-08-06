Kardeşinin cesediyle sigortadan para aldı! Karısıyla tartışınca bu kez gerçekten öldürüldü

Kardeşi Quang'ın cesedini tanınmaz hale getiren 2006 yılındaki trafik kazası, nakit sıkıntısı çeken Dein Minh Thanh'a ceset kendisininmiş gibi davranması ve karısının işini kurtarmak için sigortayı talep etmesi için beklenmedik bir fırsat verdi.Kardeşinin cesedini sahte ölüm için kullanan ve karısının işini finanse etmek için sigorta talebinde bulunan Çinli bir adam, eşinin yeni hayat arzusu için onun tarafından öldürüldü.

BAŞKA BİR ADAMLA EVLENDİ

Eşinin sahte ölümüyle birlikte sigortadan aldığı parayla işlerini düzelten Thanh’ın eşi Tiet Le Binh başka bir adamla evlendi. Thanh yasal olarak ölü olduğu için saklanarak hayatını devam ettiriyordu ve eşi lüks bir yaşam sürürken sık sık onun yeni evlendiği kocasıyla arasını bozmaya çalışıyordu. Eski karısı kendisini rahat bırakması için Thanh’a 3 milyon yuanlık bir ödeme teklif etti. Kadının teklifini kabul etmeyince Binh ve babası Thanh’ı öldürmek için bir plan hazırladı.

KOKAN BİR ÇÖP POŞETİYLE ANLAŞILDI

İki üniversite öğrencisi yürüyüşe çıktıkları sırada kokan siyah bir poşet bulmalarıyla birlikte polise haber verdi. Polis yaptığı incelemede aynı bölgede içinde farklı vücut parçalarının bulunduğu 10 poşet daha buldu. Otopsi sonuçlarına göre ölen kişi yaklaşık 40 yaşlarında ve oldukça sağlıklı bir bireydi. Ölüm nedeni olarak kafasına birkaç kez künt bir cisimle vurulması gösterildi ve fail kasıtlı olarak kurbanının yüzüne zarar vermişti.

Thanh'ın polis tarafından bulunan ceset parçalarında Duong’a ait bir tren bileti çıktı. DNA testiyle polis, ölen kişinin Duong olmadığını, kan bağı olduğunu doğruladı. Polise göre Thanh beş yıl önce bir trafik kazasında öldü, Quang ise iş yapmak için dışarı çıktı ve aynı yıl ortadan kayboldu. İlk başta polis, ölen kişinin kayıp olan Quang olduğunu düşündü, ancak DNA testi sonuçları bunun Thanh olduğunu gösterdi.

KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Davadan birkaç gün önce süpermarketlerin kamera görüntülerini inceleyen polisler aynı günlerde çöp poşeti satın alan kişileri araştırdı. Çöp poşeti alışveriş yapan kişilerden birinin ise kayınpederi olduğu keşfedildi. Polis kayınpederi araştırdı ve banyoda Thanh'ın kanı olduğunu doğrulayan test sonuçlarıyla birlikte bazı küçük kan lekeleri olduğunu buldu.



