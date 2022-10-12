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Kardeşlerim dizisi yıldızları hakkında bomba! El ele gelerek aşklarını ilan ettiler

12.10.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisinin iki genç oyuncusu Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Kardeşlerim dizisi yıldızları hakkında bomba! El ele gelerek aşklarını ilan ettiler

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Kardeşlerim dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ gecesine el ele gelerek aşklarını ilan ettiler.

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BİLAL YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

Sosyal medya (Vine) fenomeni, reklam ve dizi oyuncusu. 1.88 metre boyunda ve 76 kilo ağırlığındadır. 12 Ekim 1995, Samsun doğumlu. Tam adı Bilal Yiğit Koçak. Samsun Anadolu Lisesi ve sonrasında Akademi 35,5 mezunu, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü mezunu.

Yiğit Koçak, D Smart ve KFC reklamların yanı sıra 2017 yılından itibaren Seni Kimler Aldı, Kimse Bilmez, Gel Dese Aşk, Kardeşlerim dizilerinde oynadı.
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Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kardeşlerim (Ömer Eren, TV Dizisi 2021-2022)

Gel Dese Aşk (Onur Pusat, TV Dizisi 2020)

Kimse Bilmez (Sinan Eğilmez, TV Dizisi 2019)

Seni Kimler Aldı (Mehmet Çelik, TV Dizisi 2017)

LİZGE CÖMERT KİMDİR?

İzmir doğumlu Lizge Cömert 16 Aralık 1999 yılında dünyaya geldi. İlkokulu İzmir'de okuyan genç oyuncu, lisans eğitimine Özyeğin Üniversitesi'nde devam ediyor. Aynı zamanda Lizya Cömert, Ali Sabuncugil Ajansı'nda oyunculuk eğitimi almaya devam ediyor.

Terazi burcu olan güzel oyuncu Cömert, 1.70 cm boyunda ve 54 kilo ağırlığındadır.

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kardeşlerim Oyuncu magazin
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